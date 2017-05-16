Fetullah Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan Şamil Gülen, Sakarya'da adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in yeğeni olan Şamil Gülen, Sakarya'da adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar kapsamında FETÖ yapılanmasının lideri olan Fetullah Gülen'in yeğeni ve sözde 'Kara Harp Okulu İmamı' olduğu değerlendirilen 36 yaşındaki Şamil Gülen, Kocaeli'nde yakalanmıştı. Sorgulanmak üzere Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen Gülen, emniyetteki işlemlerinin arından sabah saatlerinde Yenikent Devlet Hastanesinden alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.

Öte yandan Şamil Gülen ile birlikte farklı dosyalardan 11 kişide adliyeye sevk edildi.

(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek / İHA)