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Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuştu
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Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin konuştu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, 'Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak, "Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.
Bakan Bozdağ, AK Parti Grubu'nda konuştu. İstinaf Mahkemelerine ilişkin olarak Bozdağ, İstinaf Mahkemelerinin 15 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete başladığını, altı aylık uygulama süresi içinde ortaya çıkan sorunlara ve önerilere dair değerlendirmeler yapıldığını söyledi. Bakan Bozdağ, "Değerlendirme sonucunda yasal düzenleme gereken bazı konular olduğu tespit edildi. Onlara ilişkin hazırlıklarımız son aşamada. Önümüzdeki günlerde Bakanlar Kuruluna, daha sonra da Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermeyi planlıyoruz. Amacı, yeni faaliyete geçen istinaf yargılama usulünün sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlamak, uygulamadaki sorunları çözmek" ifadelerini kullandı.
Gülen ile ilgili gelişme olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bozdağ, "Yeni Adalet Bakanı atandı. Biz yeni dönemde bu konuda olumlu gelişmelerin olabileceğine dair beklentimizi hep ifade ettik. Yeni bakandan aynı şekilde alakayı beklediğimizi ifade ettik. Sayın bakana ben bir tebrik mektubu yazdım. Ama bakanla en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini ve FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ üyelerinin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz" dedi.
ABD'ye yeni deliller gönderdiklerini hatırlatan Bozdağ, "Dosyada bizim açımızdan yeni delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızdaki anlaşma gereği Gülen'in geçici tutuklanmasını sağlayacak, Türkiye'ye iadesini gerçekleştirecek yeterlilikte ve nitelikte delil vardır. Bir delil eksikliği söz konusu değil" diye konuştu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)
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