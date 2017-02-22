Fetullah Gülen'in avukatı gözaltında

Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli Silivri'de gözaltına alındı.
Fetullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli Silivri'de gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, Fetullah Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte düzenlediği ortak operasyonla Erdemli'yi Silivri'de gözaltına aldı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Erdemli'nin işlemleri devam ediyor. (Tugay Saday / İHA)
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