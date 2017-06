Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye finans sağladığı ileri sürülen iş adamlarına yönelik operasyonlarda 4 iş adamı gözaltına alınırken, Fetullah Gülen imzalı lale figürü tablo ele geçirildi.

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 4 iş adamı gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel dökuman ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen örgütsel dokümanlar arasındaki M. Fetullah Gülen imzalı ve örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan önemli şahıslara verilen lale figürü tablo dikkat çekti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde devletimizin ve milletimizin varlığını, birliğini, halkımızın can ve mal güvenliğini, demokrasiyi hedef alan FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik olarak Gaziantep'te yapılan mücadeleler kapsamında, örgüte finans sağlayan şahıs ve bu şahıslara ait şirketlere yönelik olarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan operasyonlarda, Gaziantep'te bulunan üç şirkete ve şirket yetkililerine yönelik olarak yapılan aramalarda C.E., M.E., İ.E. ve L.E. isimli dört şirket yetkilisi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, örgüt lideri M. Fethullah Gülen imzalı örgüt içerisinde üst düzey konumda bulunan önemli şahıslara verilen bir adet Lale Figürü el yazısı şeklinde tablo, yine örgüt içerisinde mütevelli heyetinde bulunan şahısların görev tanımlarının neler olduğunu anlatan Kafamızdaki Hizmet Mefhumunu Tanımla, Vazife ve önemi gibi konuların bulunduğu yazılı belge, dijitaller ve çok sayıda dokuman ele geçirildi" denildi.

C.E., M.E., İ.E. ve L.E. isimli dört şirket yetkilisi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.