Fetullah Gülen'i savunmayı kabul eden avukat çıkmadı

Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasına başlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında içerisi alınan sanıkların kimlik tespiti yapılırken, duruşmanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'i savunmayı hiçbir avukat kabul etmedi.

Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan darbecilerin yargılanmasına başlandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında içerisi alınan sanıkların kimlik tespiti yapılırken, duruşmanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'i savunmayı hiçbir avukat kabul etmedi.

Duruşma sanık avukatlarının olup olmadığının sorulması başladı. Bazı sanıkların avukatı duruşmaya katılırken FETÖ/PDY'nin bir numaralı sanığı Fetullah Gülen'i savunmaya hiçbir avukatın kabul etmediği görüldü. Mahkeme Başkanı Mustafa Karakaş "Umarım ileri safhalarda kendisine bir avukat temin edilir" dedi.

Sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş'in Avukatı Muğla Barosu'nun eski başkanı Mustafa Hükkamoğlu'nun da duruşmaya katılmadığı görüldü.

Daha sonra sanıkların kimlik tespitine geçildi. Kimlik tespitinde sanıklar sabit gelirlerinin ve sabıka kayıtlarının olmadığını belirttiler.

Darbe girişimi öncesi Yüzbaşı rütbesi ile görev yapan İsmail Yiğit'in avukatı "Olayın oluş tarihi itibariyle Sayın Cumhurbaşkanının Marmaris'te olmaması nedeniyle mahkemeden yetkisizlik talep ediyoruz. Duruşmaların yetkili olduğu mahkeme Ankara Ağır Ceza mahkemesidir. Yargılamanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yapılmasını talep ediyoruz" dedi.

Müşteki avukatı ise söz alarak "Olayın oluş yeri Muğla'dır. Yetkisizlik talebini reddediyoruz. Yetkisizlik talebi mahkemenin uzatılmasına yönelik bir taleptir" diyerek talebin reddedilmesini istedi.



"YETKİSİZLİK TALEBİ REDDEDİLDİ"

Mahkeme heyeti kendi arasında yaptığı mütalada yetkisizlik talebini oy birliği reddetti. Duruşmanın Muğla'da yapılmasına karar verdi. İddia makamı adına Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz "CMK'nın 12/2 maddesi uyarınca yetkisizlik talebini reddediyoruz" dedi.

(Bekir Tosun - İbrahim Kılınç - Vural Efecik/İHA)