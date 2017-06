'Fetullah Gülen 'Her şeyi reddedin' talimatı verdi'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ sanıklarının suçlarını kabul etmemeleriyle ilgili, 'Bu yargılamalar sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeyi yapmaya kalkan teröristleri ağız birliği yapmışcasına her şeyi inkar ediyorlar, reddediyorlar. Reddinin ana nedeni örgütün teröristbaşı Gülen'in talimatıdır. 'Her şeyi reddedin' talimatıdır' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hukukçular Derneği'nin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlediği 47. Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Bin kişilik iftara ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Hukukçular Derneği Genel Başkanı Cavit Tatlı ve çok sayıda davetli katıldı.

Oruçların açılmasının ardından programın selamlama konuşmaları bölümünde kürsüye gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, meslektaşlarına FETÖ soruşturmaları ve mahkemeleri hakkında bilgiler verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanların milletten olduğu gibi yargıdan da hak ettikleri cevabı alacağını belirten Bozdağ, soruşturmalar esnasında ortaya çıkan bazı haberlerin asılsız olduğunu belirtti. Türk yargısının kimseye bir ayrıcalık tanımadığının altını çizen Bozdağ şöyle konuştu:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Yargılamaları da hukuk devletinin ön gördüğü kurallar içerisinde olmalıdır, oluyor ve olmaya da devam edecektir. Normal rutin uygulamalar bugün farklı farklı değerlendiriliyor. Şuradan ifade ediyorum; Uygulamalar, Türkiye'nin hukuk devleti olmasının somut göstergeleri olan uygulamalardır. Kimseye bir imtiyaz yapılmamaktadır, kimseye bir ayrıcalık yapılmamaktadır. İmtiyaz yapılması, ayrımcılık gösterilmesi söz konusu asla değildir. Hele hele darbecilere, teröristlere, terör örgütlerine karşı Türk yargısının farklı davrandığını, imtiyaz tanıdığını birisinin düşünmesi, söylemesi Türk yargısına yapılacak en büyük hakarettir."



"DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN ŞAHİDİ 80 MİLYON AZİZ TÜRK MİLLETİDİR"

Bozdağ ayrıca FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen davalarda suçluların darbe girişimini reddetmesinin sebebini de açıkladı. Hepsinin birden ağız birliği yaptığını ifade ede Bozdağ, "Bu yargılamalar sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeyi yapmaya kalkan teröristleri ağız birliği yapmışcasına her şeyi inkar ediyorlar, reddediyorlar. Reddinin ana nedeni örgütün teröristbaşı Gülen'in talimatıdır. 'Her şeyi reddedin' talimatıdır. Örgütün varlığını ve bu darbenin bu terör örgütü tarafından yapıldığını gösteren çok somut deliller var. Ama bu savunmadaki Edirne'den Kars'a ortak tutum bunun başka bir göstergesidir. Tankın içinde suçüstü yakalanmış, arabayı çiğnemiş içinde insanımız şehit olmuş o bunu inkar ediyor. Suç ortada, suçun mağdurları ortada, suç aleti ortada, suçun faali suç aletinin içinde yakalanıyor buna rağmen inkar ediyor. Suçüstü halinde suçu inkar etmenin kimseye bir faydası yoktur. Darbe teşebbüsünün şahidi 80 milyon aziz Türk milletidir" dedi.



BAKANDAN MESLEKTAŞLARINA MÜJDE

Adalet Bakanı Bozdağ konuşmasının son bölümünde ise meslektaşlarına müjdeli bir haber verdi. Sınav sisteminde yapılacak olan değişiklik hakkında bilgi veren Bozdağ, "Hem hakim ve savcılığa geçişte hem de avukatlığa geçişte bir uygulama birliğini sağlayan adım atmayı düşünüyoruz. Hakimlik, savcılık ve avukatlık için ayrı ayrı sınav yapmayacağız. Hakim, savcı, avukat herkes aynı sınava girecek" diye konuştu.

