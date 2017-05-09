FETÖ zanlısından ilginç savunma

MİT tırlarının durdurulmasında jandarma görevlilerine talimat verdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılanlar arasında olan firari Yrd. Doç. Mehmet Emin Ö.'nün eşi Gülzade Ö., tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, 'Kendime ait tüm şifrelerimi eşim bilirdi ama ben onunkileri bilmezdim. Ortadan kayboluncaya kadar örgütle bir irtibatının olduğunu tespit edememiştim' dedi.

MİT tırlarının durdurulmasında jandarma görevlilerine talimat verdikleri iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılanlar arasında olan firari Yrd. Doç. Mehmet Emin Ö.'nün eşi Gülzade Ö., tutuksuz yargılandığı FETÖ davasında, "Kendime ait tüm şifrelerimi eşim bilirdi ama ben onunkileri bilmezdim. Ortadan kayboluncaya kadar örgütle bir irtibatının olduğunu tespit edememiştim" dedi.

FETÖ'nün Abant İzzet Baysal Üniversitesi yapılanmasına yönelik 31'I tutuklu 77 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda devam eden yargılamalarda ifade veren Aban İzzet Baysal Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken ihraç edilen Gülzade Ö., hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Banka hesaplarım dahil tüm hesaplarımın şifrelerini eşim Mehmet Emin Ö. biliyordu. Ama ben onun hiçbir şifresini bilmiyordum. Evliliğimiz süresince FETÖ ile bir bağının olduğunu tespit etmedim" şeklinde konuştu.

Telefon hattının üzerinden örgütün haberleşme programı ByLock çıkmasıyla ilgili konuşan Gülzade Ö. şunları kaydetti:

"2005 yılında eşimle birlikte giderek hem ona hem de bana telefon hattı aldık. Benim üzerime olan hat eşimin telefonuna, eşimin üzerine olan hat da benim telefonuma takılmış sanırım. Bylock programı da telefonumdan değil kullandığım hat üzerinden çıkmış. Onun herhangi bir örgütle bağlantısı olduğuna şahit olmadım ama 2016 yılının 30 Mayıs akşamı evden çıkarak işyerine gidip biraz çalışacağını söylemişti. O günden sonra bir daha da eve dönmedi. O güne kadar FETÖ'cü olduğuyla ilgili bir izlenimim olmadı ama ortadan kaybolunca kafamda soru işaretleri oluştu."

(Faruk Çidem /İHA)