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FETÖ, yurtlarındaki yiyecekleri satıp paraya dönüştürmüş
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FETÖ, yurtlarındaki yiyecekleri satıp paraya dönüştürmüş

İzmir'de FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan bir tanık ise kapatılan yurtlardan taşınan yiyecek ve bazı malzemelerin paraya dönüştürüldüğünü, bu paralarında örgüte aktarıldığını ifade etti.

İzmir'de FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan bir tanık ise kapatılan yurtlardan taşınan yiyecek ve bazı malzemelerin paraya dönüştürüldüğünü, bu paralarında örgüte aktarıldığını ifade etti.
15 Temmuz FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından, Türkiye genelinde yapılan operasyonlar örgütün her ayağına darbe indirdi. FETÖ'nün kalesi olarak bilinen İzmir'de de operasyonlar kararlılık devam ederken, Cumhuriyet Başsavcısı Okan Bato operasyonların kilit ismi oldu. Bozyaka ve Karabağlar ilçelerinde ise FETÖ'nün hala aktif olması dikkat çekti. Örgüte bağlı olduğu iddia edilen isimler ilçelerde para trafiğini devam ettirirken, ışık evlerindeki sohbetlerin de gizli gizli sürdüğü öğrenildi. Örgüte yakın olan esnafların da, görevlerinden ihraç edilen kamu görevlilerine destek oldukları ifade edilirken, yine bazı kişilerin de aktif olarak devam eden örgüt 'abi'leri vasıtasıyla işe yerleştirildiği belirtildi.

KAPATILAN YURTLARDAKİ MALZEMELERİ PARAYA DÖNÜŞTÜRMÜŞLER
Alınan bilgiye göre, yurtların kapatılacağından haberdar olan örgüt üyeleri, yurtlardaki yiyecek ve içecekleri kendilerine yakın olan market ve bakkallara taşıdı. Gizli gizli yurtlardan taşınan yiyecekler, iş yerlerinde paraya dönüştürülerek örgüte aktarıldı.
Örgüte bağlı olduğu iddia edilen bir iş yerinde çalışan kişi ise emniyete tanık olarak ifade verdi. A.S. isimli kişi ifadesinde örgütün Bozyaka ve Karabağlar'da aktif olduğunu anlatırken, toplantıların da zaman zaman devam ettiğini anlattı. A.S., "Kurban toplamaya devam ediyorlar. Bu kişilerin iş yaptığı firmalar da FETÖ'cü. Öğrenci de bakıyorlar. Bütün esnaflar aynı sohbet grubunun içerisinde. Gelen gidenler hala var; yine sohbetlere falan devam ediyorlar. Gizli gizli hala bir şeyler yapıyorlar, kapıları kapatıyorlar. Darbe gecesi kitaplar, CD'ler yakıldı. Kapatılan bütün FETÖ'cü yurtlardaki malzemeler satıldı. Para akışını da devam ediyor. Mesela geçenlerde bir arkadaş görmüş bir kucak dolusu para getirmiş birisi. Alışverişler yapılıp evlere ayrı ayrı gıdalar gidiyor" dedi.
Örgüte yakın iş yerinde çalışan kişi ise bazı isimleri emniyete bildirdi. İfadelerinin alınmasının ardından ise emniyet, isimlerin örgütle bağlantılarını araştırmaya başladı.
(Hakan Gözalan/İHA)

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