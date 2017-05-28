FETÖ yurdunda PKK propagandası iddianameye girdi

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye ait yurtta çalışan yönetim memuru ile ilgili hazırlanan iddianamede, yurtta PKK propagandası yapıldığı yer aldı.

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye ait yurtta çalışan yönetim memuru ile ilgili hazırlanan iddianamede, yurtta PKK propagandası yapıldığı yer aldı.

FETÖ/PDY'ye ait yurtta yönetim memuru Ü.K. hakkında hazırlanan iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan Ü.K'nın çalıştığı yurttaki öğrencilerden alınan imzalı borç senetlerinin hiçbirinin iade edilmediği belirtildi. İfadesine başvurulan öğrencilerden Y.C.K.'nın "Yurtta muhasebe işlerinden sorumlu Mikail isimli kişi PKK terör örgütü lehine konuşmalar yapıyordu. Bu nedenle birkaç kere bu şahısla bazı öğrenciler tartıştı. Yurt müdürüne şikayet edilmesine rağmen bu kişiye söz söyletilmedi" sözleri iddianamede delil olarak yer aldı.

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesinde 2012 yılında okurken Fecir Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığını anlatan Y.C.K., yurtta kaldığı süre içerisinde kendisinden ve arkadaşlarından 'himmet' adı altında kurban parası istendiğini, kayıt yaptıran herkesin ve kendisinin de istememesine rağmen Zaman Gazetesi'ne abone yapıldıklarını belirtti.

