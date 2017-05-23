FETÖ'yle mücadele konusunda sert eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fetullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda eleştirilerde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki çıkışına destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fetullahçı terör örgütüyle mücadele konusunda eleştirilerde bulundu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki çıkışına destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Fenerbahçe Basketbol takımını Avrupa Ligi Şampiyonasında elde ettiği başarı dolayısıyla tebrik ederek başlayan Bahçeli, "Yunan rakibini yenerek, THY Avrupa Ligi Şampiyonu olan ve Türkiye'ye haklı bir grup yaşatan Fenerbahçe Basketbol takımı tarih yazmıştır. Demek ki inanç, takım ruhu, iş birliği, akıl, disiplin, çalışma, azim basır olursa başarı da kaçınılmaz olacaktır. Potada Avrupa'nın en büyük kupasını kazanan Fenerbahçeli basketbolcuları, teknik heyeti, kulüp yönetimini, elbette coşkulu taraftar kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğunu bileğinin ve yüreğinin sayesinde kazanan Fenerbahçe Basketbol takımımızla iftihar ediyor, başarılarının devamını içtenlikle temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli kararlılık ve inançla terör örgütlerine karşı sürdürdüğü mücadelenin çok değerli, anlamlı ve saygıdeğer olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Hainlerin kökü kazınmadan, haşhaşilerin inleri başlarına yıkılmadan, Türk düşmanları nefretlerinde boğulmadan şüpheniz olmasın ki aziz milletimiz huzur bulamayacaktır. Zaman zaman aksayıp gevşese de bazen soru işaretleri artıp kuşkular fazlalaşsa da FETÖ'ye mücadelede Türk devleti doğru bir çizgidedir. Milli namusa musallat olan, milli bekamıza kastetmeye kalkan kan içici yarasaların tam bir temizlik ve tasfiye işlemi artık vakit kaybedilmeden yapılmalıdır. İhanet yumduğu gözünü bir daha açamamalıdır. İşgal emel ve niyeti bir daha ayağa kalkmamalıdır. Biz sadece durumu değil, sadece bugünü değil, geleceğimizi de kurtarmak, kutlu diriliş ruhuyla güvenceye almak mecburiyetindeyiz" şeklinde konuştu.



TOPBAŞ'IN DAMADININ TAHLİYESİ

FETÖ'nün artık tümden yok edilmesi ve kaynağının kurutulması gerektiğini belirten Bahçeli, "Aynısı başta PKK olmak üzere, diğer örgütler için de geçerlidir. Hiç kimse karanlık ve kanlı hedeflerini barış, demokrasi, özgürlük, kardeşlik, eşit vatandaşlık, adalet veya bir başka insani hasletle gizlemeye, örtbas etmeye kalkışmamalıdır. Bilinmelidir ki mızrak çuvalı delmiş geçmiştir. Sabır deseniz o da çoktan sınıra dayanmıştır. Yaşadıklarımızdan ve yakıcı tecrübelerimizden sonra tahammül ederek tahakküm çemberini kırmak ise zorlaşmıştır. FETÖ'ye mücadelede kafa karışıklığına, ikircikli tavırlara, sırtını sağlama almış hatırlı isimlerin korunmasını hiç gerek ve yer yoktur. Bu doğru ve ahlaki değildir. Eğer aksi olursa milli vicdanda dipsiz kuyular açılacaktır. Suçu sübut bulan kim varsa, onun yakınıydı, bunun hısımıydı, şunun damadıydı dememek, nitekim bunların gözünün yaşına dahi bakmamak şarttır. Hıyanette cezası verilecekse imtiyazlı veya değil hiç kimsenin ah vah etmesi hem doğru olmayacak hem de inandırıcı görülmeyecektir" diye konuştu.

"FETÖ'nün 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ön plandaki görünür isimlerin yargılanmasına dün Ankara'da başlanmıştır" diyen Bahçeli, "Medyada fotoğrafları gösterilen FETÖ'cülere 15 Temmuz kalkışmasının lider kadrosu yorumu getirmek bir bakıma asıl ve arkada kalmış zirve isimleri perdelemek demektir. Bu propagandaya bilmeden alet olanlara sözümüz yoktur. Fakat bilerek, isteyerek, kasten FETÖ'nün ileri gelenlerini, fikir babalarını, eylem ortaklarını, siyasetten iş alemine, bürokrasiden sivil toplum kuruluşlarına kadar alan ve yer tutmuş lider kadrosunu ikinci plana düşürmek, suyu bulandırmadan korumaya almak en adi ve alçak suçtur. Deniliyor ki Yurtta Sulh Konseyi üyeleri yargılanıyormuş. FETÖ'nün mezkur ihanet konseyiyle ilgili aklımızın yatmadığı, havsalamızın almadığı iddia ve ifadelerin netliğe kavuşma ihtiyacı vardır. Şu işe bakınız ki ortada siyasetçi yoktur. 15 Temmuz melaneti gerçekleşmiş olsaydı bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı olması mümkün ve muhtemel hiç kimseden bahis de açılmamaktadır. Adeta yer yarılmış FETÖ'nün siyasi ayağı içine girmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Pazar günü, AK Parti Genel Başkanı olduğu olağanüstü kurultayda, 'ihanet içinde kim olursa gözünün yaşına bakmayacağız. İsterse babamın oğlu olsun' görüşündedir. Biz, bu görüş ve tutumu umut verici, son derece isabetli olarak değerlendiriyoruz. 'İsterse babamın oğlu olsun' sözünden sonra artık bahane tükenmiştir. Kripto damarın kesilip atılması, kılık değiştirmiş, usul ve uslüp açısından kendisini emniyete almış FETÖ'nün siyasi ayağının darmadağın edilmesi artık milli bir seferberlik ruhuyla ele alınmalıdır" açıklamasında bulundu.



GRUP TOPLANTISI SONRASI

Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamalar sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, '21 Mayıs'taki olağanüstü kongreyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olmasına' ilişkin sorusu üzerine Bahçeli, "Adalet ve Kalkınma Partisi, 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ni büyük bir kalabalık ve görkemle gerçekleştirmiştir ve kurucusu olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey, Cumhurbaşkanlığı görevinin yanında partinin genel başkanlığı görevini de üstlenmiş bulunmaktadır. Hayırlı uğurlu olsun demek lazımdır" diye konuştu.

