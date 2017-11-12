FETÖ'ye gösteri yapan Ömer Pekin tutuklandı

Gizli tanığın verdiği bilgilere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonunda 14 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Gürcistan ve ‘entelektüel' yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

ATALAY DEMİRCİ İLE TERÖRİSTE ÖZEL GÖSTERİ YAPMIŞTI

Gözaltına alınanlar arasında, Pensilvanya'da FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'e Atalay Demirci ile birlikte özel tiyatro gösterisi yapan Ömer Pekin'in de bulunduğu öğrenildi.

FETÖ'nün ‘entelektüel' ve Gürcistan yapılanmalarının deşifre edilmesi için bilgiler veren gizli tanığın, Ömer Pekin'in yazdığı oyunları öncelikle Pensilvanya'da elebaşı Gülen'e sunduğunu söylediği öğrenildi.

MAHKEMEDE 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre İstanbul'da gözaltına alınan Pekin'in, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ'nün sözde ‘entelektüel tiyatrocular imamı' olduğu ileri sürüldü.

Mahkemeye sevk edilen Pekin ile 9 kişi tutuklanırken, şüphelilerden 4'ü elektronik kelepçe, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.