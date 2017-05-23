FETÖ'ye art arda operasyonlar

FETÖ'ye yönelik art arda dev operasyonlar gerçekleştirildi.
FETÖ'ye yönelik art arda dev operasyonlar gerçekleştirildi. İlk operasyon İstanbul merkezliydi. Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyonda, 144 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Birçok ilde eş zanlı baskınlar düzenlendi, adreslerinde bulunanlar gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada kapsamında ise Ankara merkezli 6 ilde, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 55'inin kapatılan FETÖ'ye ait özel okullarda görevli yöneticiler, 36'sının Sermaye Piyasası Kurulu'nda çalışmış yada halen çalışan, 33'ünün de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda çalışmış yada halen çalışan kişiler olduğu öğrenildi.
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