01.01.2017 01:54 FETÖ üyesi 3 kişi tutuklandı

DÜZCE (İHA) â€' Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı. DÜZCE (İHA) â€" Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 3'ü tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 13 Aralık'ta gözaltına alınan 13 kişi adliyeye çıkartıldı. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan şahıslar daha sonra nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda 13 kişiden 3 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

