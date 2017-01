12.01.2017 10:44 'FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için erken'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile mücadele konusunda büyükelçilere çok büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, 'Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken' dedi. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile mücadele konusunda büyükelçilere çok büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken" dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, JW Marriot Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Bugün Türkiye'nin 35 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, PKK terör örgütünün Türkiye'de palazlandığı dönemlere bakarsanız, bölgemize yapılan müdahalelerin hemen arkasından bu palazlanmanın geldiğini görürsünüz. 1991'deki Birinci Körfez Müdahalesinden sonra PKK terör örgütünün Türkiye'de nasıl bir tırmanışa geçtiğini, İkinci Körfez Savaşı dediğimiz müdahaleden sonra PKK terör örgütünün Türkiye'de tırmanışa geçtiğini biliyorsunuz. Sadece Türkiye olarak PKK terör örgütüyle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda bölgenin başına bela edilen DEAŞ terör örgütüyle uğraşıyoruz. Bir örgütün, ismi cismi bilinmeyen bir örgütün bir veya iki yıllık süreçte bölgede gelip nasıl büyük alanları işgal ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi, Batı medyasında da tartışılmaya başlanan DEAŞ terör örgütü nasıl doğdu ve bugüne kadar bu kadar hızlı bir büyümeyi nasıl gerçekleştirdi konuları önümüzdeki günlerde tartışılan konulardan olmaya devam edecek. Türkiye ilk andan itibaren DEAŞ'a karşı mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu ve Türkiye açısından da bölgemiz açısından da ne kadar hayati öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Bir dönem maalesef Musul Büyükelçiliğimizin işgal edilmesi ve arkasından 49 tane insanımızın DEAŞ tarafından alıkonulmasından sonra Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı ama Türkiye baştan beri DEAŞ'la mücadeleyi en az PKK ile mücadele kadar önemli gördü. Bunun iki temel sebebi var. Bir, DEAŞ terör örgütüdür. İkincisi, DEAŞ bizim değerlerimizi istismar ederek hayat alanı bulmaya çalışan, cani ve hain terör örgütüdür. Bizim iç güvenliğimiz açısından da DEAŞ la mücadele kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.



"FETÖ TEHLİKESİ TAMAMEN GEÇMİŞTİR"

"Bölgemizde oluşturulan istikrarsızlık, adeta devlet otoritesinin kaybolduğu ülkelerin içerisinde cereyan eden olaylar bizi yeni tehdit ve sınamalarla karşı karşıya bıraktı" diyen Işık, "Bunlardan bir tanesi PKK'nın Suriye kolu dediğimiz PYD ve YPG. Diğer taraftan Türkiye'deki aşırı sol terör örgütleriyle de mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını hepiniz biliyorsunuz. Bütün bu gelişmeler yaşanırken maalesef bölgesel gelişmelerde Türkiye'nin etkisini minimize edilmesi ve hatta sıfırlanması için bu terör örgütlerinin yeterince misyon ifa etmediğini düşünenler başımıza bir de FETÖ belasını sardılar. Devletimizin içinde uzun yıllara dayanan örgütlenmesini artık görünür hale getirdiler ve 15 Temmuz gecesi de bir hain darbe girişimini FETÖ aracılığıyla başlattılar. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığı, milli iradeye sahip çıkan davranışıyla, hükümetimizin, TBMM'nin dik duruşu sayesinde ve tabii ki milletimizin sokağa çıkarak bu darbeyi engellemesiyle bu tehdit bertaraf edilmiş oldu. Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken" açıklamasında bulundu.



"DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE FETÖ İLE MÜCADELEYİ DEVLETİMİZİN BEKASI OLARAK GÖRMEK DURUMUNDAYIZ"

Işık, konuşmasında şunları kaydetti: "FETÖ ile mücadeleyi sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bir bölgesinde FETÖ ile mücadeleyi devletimizin bekası olarak görmek durumundayız. Bu noktada siz değerli büyükelçilerimize çok büyük bir yük düşüyor. Hiçbir ülkede FETÖ'ye yönelik müsamahakar bir yaklaşımı asla kabul edemeyiz. Kendi ülkesine darbe yapmayı aklından geçiren ve bunu hayata geçirmeye çalışan bir hain yapının, ihanet şebekesinin dünyanın her ülkesinde işine gelmediği zaman o ülke yönetimine karşı bir darbe yapabileceğini her ülkeye anlatmamız gerekiyor. Türkiye'ye karşı bunu yaptılarsa dünyanın her yerine yaparlar. En çok himaye gördüğü ülkelerde bile bu işe cesaret edebilirler. Sizlerin bulunduğunuz ülkelerde, FETÖ ile mücadeleyi eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız bu konuyu net olarak ifade ettiler. Büyekelçilerimiz ve sizlerle birlikte çalışan arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor."

Şu anda TSK'nın, Türkiye'nin terörle mücadelesine bütün gücüyle destek verdiğini anlatan Işık, artık asimetrik mücadelenin dünyada ön plana çıktığı bir dönemde olunduğunu, vekalet savaşlarının da şu anda yoğun yaşandığı bir dönemde olunduğunu ifade etti. Bu noktada gelen sınamalara yönelik güncellemelerin olduğunu kaydeden Işık, önümüzdeki sürede bölgedeki belirsizliklerin ortadan kalkmayacağına işaret etti.

(Enise Vural/İHA)