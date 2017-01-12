Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için erken'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için erken'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile mücadele konusunda büyükelçilere çok büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, 'Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken' dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ ile mücadele konusunda büyükelçilere çok büyük görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken" dedi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, JW Marriot Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Bugün Türkiye'nin 35 yılı aşkın süredir PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini belirterek, PKK terör örgütünün Türkiye'de palazlandığı dönemlere bakarsanız, bölgemize yapılan müdahalelerin hemen arkasından bu palazlanmanın geldiğini görürsünüz. 1991'deki Birinci Körfez Müdahalesinden sonra PKK terör örgütünün Türkiye'de nasıl bir tırmanışa geçtiğini, İkinci Körfez Savaşı dediğimiz müdahaleden sonra PKK terör örgütünün Türkiye'de tırmanışa geçtiğini biliyorsunuz. Sadece Türkiye olarak PKK terör örgütüyle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda bölgenin başına bela edilen DEAŞ terör örgütüyle uğraşıyoruz. Bir örgütün, ismi cismi bilinmeyen bir örgütün bir veya iki yıllık süreçte bölgede gelip nasıl büyük alanları işgal ettiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi, Batı medyasında da tartışılmaya başlanan DEAŞ terör örgütü nasıl doğdu ve bugüne kadar bu kadar hızlı bir büyümeyi nasıl gerçekleştirdi konuları önümüzdeki günlerde tartışılan konulardan olmaya devam edecek. Türkiye ilk andan itibaren DEAŞ'a karşı mücadelenin ne kadar gerekli olduğunu ve Türkiye açısından da bölgemiz açısından da ne kadar hayati öneme sahip olduğunu ortaya koydu. Bir dönem maalesef Musul Büyükelçiliğimizin işgal edilmesi ve arkasından 49 tane insanımızın DEAŞ tarafından alıkonulmasından sonra Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldı ama Türkiye baştan beri DEAŞ'la mücadeleyi en az PKK ile mücadele kadar önemli gördü. Bunun iki temel sebebi var. Bir, DEAŞ terör örgütüdür. İkincisi, DEAŞ bizim değerlerimizi istismar ederek hayat alanı bulmaya çalışan, cani ve hain terör örgütüdür. Bizim iç güvenliğimiz açısından da DEAŞ la mücadele kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

"FETÖ TEHLİKESİ TAMAMEN GEÇMİŞTİR"
"Bölgemizde oluşturulan istikrarsızlık, adeta devlet otoritesinin kaybolduğu ülkelerin içerisinde cereyan eden olaylar bizi yeni tehdit ve sınamalarla karşı karşıya bıraktı" diyen Işık, "Bunlardan bir tanesi PKK'nın Suriye kolu dediğimiz PYD ve YPG. Diğer taraftan Türkiye'deki aşırı sol terör örgütleriyle de mücadelemizi sürdürüyoruz. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını hepiniz biliyorsunuz. Bütün bu gelişmeler yaşanırken maalesef bölgesel gelişmelerde Türkiye'nin etkisini minimize edilmesi ve hatta sıfırlanması için bu terör örgütlerinin yeterince misyon ifa etmediğini düşünenler başımıza bir de FETÖ belasını sardılar. Devletimizin içinde uzun yıllara dayanan örgütlenmesini artık görünür hale getirdiler ve 15 Temmuz gecesi de bir hain darbe girişimini FETÖ aracılığıyla başlattılar. Halkımızın demokrasiye olan bağlılığı, milli iradeye sahip çıkan davranışıyla, hükümetimizin, TBMM'nin dik duruşu sayesinde ve tabii ki milletimizin sokağa çıkarak bu darbeyi engellemesiyle bu tehdit bertaraf edilmiş oldu. Bugün için FETÖ'nün beli kırıldı diyebiliriz, ancak FETÖ tehlikesi tamamen geçmiştir demek için daha erken" açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN HER BÖLGESİNDE FETÖ İLE MÜCADELEYİ DEVLETİMİZİN BEKASI OLARAK GÖRMEK DURUMUNDAYIZ"
Işık, konuşmasında şunları kaydetti: "FETÖ ile mücadeleyi sadece Türkiye'de değil, dünyanın her bir bölgesinde FETÖ ile mücadeleyi devletimizin bekası olarak görmek durumundayız. Bu noktada siz değerli büyükelçilerimize çok büyük bir yük düşüyor. Hiçbir ülkede FETÖ'ye yönelik müsamahakar bir yaklaşımı asla kabul edemeyiz. Kendi ülkesine darbe yapmayı aklından geçiren ve bunu hayata geçirmeye çalışan bir hain yapının, ihanet şebekesinin dünyanın her ülkesinde işine gelmediği zaman o ülke yönetimine karşı bir darbe yapabileceğini her ülkeye anlatmamız gerekiyor. Türkiye'ye karşı bunu yaptılarsa dünyanın her yerine yaparlar. En çok himaye gördüğü ülkelerde bile bu işe cesaret edebilirler. Sizlerin bulunduğunuz ülkelerde, FETÖ ile mücadeleyi eminim ki Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Dışişleri Bakanımız bu konuyu net olarak ifade ettiler. Büyekelçilerimiz ve sizlerle birlikte çalışan arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor."
Şu anda TSK'nın, Türkiye'nin terörle mücadelesine bütün gücüyle destek verdiğini anlatan Işık, artık asimetrik mücadelenin dünyada ön plana çıktığı bir dönemde olunduğunu, vekalet savaşlarının da şu anda yoğun yaşandığı bir dönemde olunduğunu ifade etti. Bu noktada gelen sınamalara yönelik güncellemelerin olduğunu kaydeden Işık, önümüzdeki sürede bölgedeki belirsizliklerin ortadan kalkmayacağına işaret etti.
(Enise Vural/İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
12 Ocak tatil olan iller yarın okul yok!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Şok iddia: Trump'ın seks kasedi Ruslar'ın elinde!
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Bakanlık: 'Kıbrıs görüşmelerinde son aşamaya gelindi'
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Rüzgar Çetin'in cezası belli oldu
Altın rekora doymuyor!
Altın rekora doymuyor!
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifinin üçüncü maddesi kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
Gelir eşitsizliği ve kutuplaşma artacak
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
CHP'li vekil AK Partili vekili bacağından ısırdı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Uyuşturucu almak için bisiklet çaldı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Trabzonspor'a maliyeti açıklandı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Bilecik'te 12 emniyet mensubu gözaltına alındı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
Komando uzman çavuş 180 kilo esrarla yakalandı
1,5 milyon taşla padişahların mozaik tablosunu yaptı
1,5 milyon taşla padişahların mozaik tablosunu yaptı
ByLock'çu 9 asker gözaltına alındı
ByLock'çu 9 asker gözaltına alındı
Tapudan Hazineye 10 milyar TL gelir aktarıldı
Tapudan Hazineye 10 milyar TL gelir aktarıldı
'Umarız Trump ve yönetimi...'
'Umarız Trump ve yönetimi...'
Seks kaseti skandalının arkasından İngiliz ajan çıktı!
Seks kaseti skandalının arkasından İngiliz ajan çıktı!
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor
MEB'den öğrencileri üzecek karar! Yarıyıl tatiline ders geliyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English