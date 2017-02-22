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FETÖ tehdidiyle avukatı bile dolandırdılar
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FETÖ tehdidiyle avukatı bile dolandırdılar

Adana polisi tarafından 15 ilde iki aydır sürdürülen ve 75 kişinin yakalandığı operasyonda zanlıların, FETÖ tehdidiyle aralarında bir avukatın da bulunduğu 25 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.

Adana polisi tarafından 15 ilde iki aydır sürdürülen ve 75 kişinin yakalandığı operasyonda zanlıların, FETÖ tehdidiyle aralarında bir avukatın da bulunduğu 25 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
Anayasa profesörleri, sanatçı ve politikacıların da aralarında bulunduğu binlerce insanın milyonlarca lirasını cebe indiren tele dolandırıcılık şebekelerini çökertmek için harekete geçen Adana Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan teknik ve fiziki takip izni alarak harekete geçti. Yaklaşık 2 ay boyunca dolandırıcıların her adımını takip eden polis, farklı illerde 29 kişinin yakalanmasını sağladı. Banka hesapları bloke ettirilerek yaklaşık 2.5 milyon liranın da dolandırıcılara ulaşması önlendi.

"İNSANLARI KORKUTARAK DOLANDIRDILAR"
Teknik takibi tamamlayan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Şubat sabahı Adana merkezli 15 ilde 100 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda, dolandırıcılık şebekesinin 46 elemanı gözaltına alınarak Adana'ya getirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularına başlayan polis, geçmiş yıllarda kurbanlarını 'PKK Terör Örgütü Soruşturmasında adınız geçiyor' diye korkutan dolandırıcıların, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra ise 'FETÖ/PDY' adını kullandıklarını tespit etti.
Telefonla dolandırıcılık yapan şebekeyi çökertmek için oluşturulan özel ekip, günler süren çalışmasında ilginç ayrıntılara ulaştı. Her görüşmeden sonra kullandıkları sim kartları ve cep telefonlarını değiştiren dolandırıcıların 25 vatandaşı FETÖ tehdidiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Zalıların Manisa'nın Salihli ilçesinde bir avukatı da "Kimlik bilgileriniz FETÖ/PYD terör örgütünün eline geçti. Hesabınızdaki bütün para FETÖ'ye aktarılıyor. Siz masumsunuz, bunu biliyoruz. Ancak hebasınızdaki bütün parayı dediğimiz hebasa aktarmazsanız FETÖ'ye finans sağlamaktan hapse gireceksiniz. Biz çok gizli bir operasyon yürütüyoruz, bize yardımcı olun. Paranız devlet güvencesinde" diyerek 250 bin lira dolandırdıkları öğrenildi.

"EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN UYARI SMS İLE DALGA GEÇTİLER"
Polis yaptığı operasyonda çete üyelerinin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından vatandaşların dolandırılmaması için attığı "telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtanlara para ya da altın vermeyin. Polis, savcı, jandarma kimseden para istemez onlara inanmayın" uyarı SMS'i ile dalga geçtiği de ortaya çıktı. Zanlıların birbirilerine "telefonla arayıp kendilerini polis, savcı ve jandarma olarak tanıtanlara para ya da altın verin, polis, savcı, jandarma vatandaştan para ister onlara inanın" SMS attıkları öğrenildi.
Gözlatına alınan 46 zanlının sorgusu devam ediyor.
(Fatih Keçe / İHA)

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