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'FETÖ şüphesiyle ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var'
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'FETÖ şüphesiyle ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var'

Kamu denetçisi Şeref Malkoç, FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenlerle ilgili 'İdari kararla ihraç edilenler var, burada da bize 438 müracaat var' dedi.

Kamu denetçisi Şeref Malkoç, FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenlerle ilgili "İdari kararla ihraç edilenler var, burada da bize 438 müracaat var" dedi.
Kamu denetçisi Şeref Malkoç 2016 yılının değerlendirmesini yapmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. The Marmara Otel'de yapılan toplantıda değerlendirmelerini paylaşan Malkoç, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Toplantıda konuşan Malkoç şunları söyledi:
"Bütün kamu görevlileri devleti arkasına almış olan insanlardır. Bunun en küçüğünden en büyüğüne kadar. Dolayısıyla en çok değerli olan şey uygun değil kardeşim veya olmaz yada yasak şeklinde. Bu maalesef Türkiye'deki bürokrasinin yaygın kanaati, evrak istediğimizde gelmemesi halinde işlem yaptırabiliyoruz. Kanun bize bu yetkiyi ve gücü vermiş. Devlet sırrı niteliğinde olan konularda da denetçi arkadaşlarımız gidip devlet sırrını yerinde inceleyebilme imkanı var. Transit olarak Türkiye'ye gelen bunlarda müracaat edebiliyorlar. Mülteci olarak gelen de bunlarda müracaat edebiliyor. Mesela çok yaygın şekilde Türkiye'de göçmen var. Türkiye'de 4 milyon göçmen var, bunların 3 milyonu Suriyeli bizde bilmiyorduk araştırırken ortaya çıktı. İstanbul'da 1 milyon mülteci var. Anayasada Cumhurbaşkanımızın vatana ihanet dışında bir sorumluluğu yok. Dolayısıyla denetimin dışında anayasa gereği acep referandumda bu değişiklik olursa bu değişmiş olacak. Yani Cumhurbaşkanımızın faaliyetleri yasamanın denetimine açılacağı gibi Türkiye tam bu denetçiliğin kurumuna üzerine düşen sorumluğu yapacaktır. Tabi referandum oylamasından sonra belki bunları daha geniş olarak tartışacağız."

"İDARİ KARARLA İHRAÇ EDİLENLER VAR, BURADA DA BİZE 438 TANE MÜRACAAT VAR"
Kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenlerle ilgili ise Malkoç, "Türkiye'nin yaşadığı bu terör olaylarından bir tanesi Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz'daki darbe girişimiydi. Anayasayı ortadan kaldıran parlamentoyu kapatmaya çalışan, hak ve özgürlükleri askıya almaya çalışan. Bir eşkıyalık hareketiydi. Sayın cumhurbaşkanımızın feraseti, dirayeti ve halkımızın kahramanlığıyla bu önlendi. Millet anayasaya sahip çıktı. Hukuka, demokrasiye çocukların geleceğine sahip çıktı. Bu adaylardan da bize başvuran başvuru sayısı epey fazla biliyorsunuz kanun hükmünde kararnameler var. Kanun hükmündeki kararnameler ile ihraç edilen veya açığa alınan 130 bine yakın kamu görevlisi var. Bu kanun hükmünde kararname olduğu için bizim alanımıza girmiyor. Şimdi bu kamu görevlileri kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiği veya açığa alındığı için yasama faaliyeti sayılıyor. Dolayısı ile bunlar bize gelemediler bu güne kadar. İdari kararla ihraç edilenler var, burada da bize 438 tane müracaat var. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere başbakanlıkta kurulan yedi kişilik bir kurula müracaat etme hakkı tanınıyor. Yani 100 bin belki daha fazlası oradan çıkacak kararla mahkemeye gitmeden önce önemli bir kısmın bizim kurumumuza gelecek biz bunu hazırlıklarını yapıyoruz. O zaman bu bahsettiğimiz sayı bir hayli artacak" şeklinde konuştu.
(Ahmet Faruk Sarıkoç / İHA)

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