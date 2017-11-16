Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN

Mahmut Övür

FETÖ şüphelisine ödenen tazminat

Uzun yıllar içinde devleti içeriden kuşatan FETÖ'yü birkaç yılda devletten temizlemek, medya ve iş dünyasındaki etkinliğini kırmak hiç kolay değil, olmadığı da görüldü. Her geçen gün yeni bir operasyona tanık oluyoruz. Bir yandan, FETÖ'nün kripto özelliği, diğer yandan CHP gibi ana muhalefet partisinin FETÖ verileri üzerinden muhalefet yapması ve bazı kurum yöneticilerinin FETÖ'cülerle ilişkili isimleri koruyan yaklaşımları durumu daha da zorlaştırıyor.
Birincilerle güvenlik güçleri ve yargı, ikincilerle siyaset mücadele ediyor ama üçüncülere kimsenin bir şey dediği yok. Bu da nereden çıktı demeyin. Türkiye'nin önemli kurumlarından biri olan RTÜK'te bir süre önce çok ilginç bir olay yaşandı. RTÜK ve TRT, FETÖ'cülerin yargı-polis ve TSK ile birlikte üzerinde en çok durdukları, ele geçirmek için ciddi çaba harcadıkları ve önem verdikleri kurumlar. Etkileri 15 Temmuz darbe girişimi öncesine kadar sürdü. Seçim süreçlerinde aHaber ve 24 TV'ye ceza yağdırılması da bu etkinliğin bir ürünüydü.
Nihayet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra oralarda da operasyonlar yapıldı ama ne kadar etkili olduğu bilinmiyor. RTÜK'te 30'u aşkın isim görevden alındı. Birçoğu da tutuklandı. Görevden uzaklaştırılanlardan 3'ü de geri döndü.
Ancak biri var ki, o geri dönmedi ama çok ilginç biçimde atılmasına rağmen devletten yüklü miktarda tazminat aldı. İşin ilginç tarafı, bu duruma kurumun yani RTÜK yöneticilerinin ilgisizliğinin yol açması.
Şöyle anlatalım; RTÜK'te görevli Sevriye Verbay, 16 Ağustos 2016'da yani 15 Temmuz darbesinden hem sonra, FETÖ-PDY terör örgütüyle iltisak, ilişki ve destek şüphesiyle görevinden alındı. Ancak daha önce 19 Ekim 2015'te "Diğer üst kurul uzman yardımcılarıyla eşitlenmesi istemiyle" RTÜK'e başvurmuş, başvurusu da üst kurulca reddedilmişti. O da bunun üzerine "Yoksun kalınan mali, sosyal hak ve yardımların" yasal faiziyle birlikte tazmin edilmesi için Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde iptal davası açmıştı.
Mahkeme 25 Kasım 2016'daki kararıyla iptal talebini kabul etti. Bu karar da 20 Şubat 2017'de RTÜK'e tebliğ edildi. RTÜK Hukuk Müşaviri Deniz Acar da, Verbay'ın FETÖ nedeniyle atılmasını dikkate almadan kararın yerine getirilmesini İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkanlığı'ndan talep etti.
Normalde, RTÜK'ün 30 gün içinde mahkemenin bu kararına itiraz etmesi gerekirdi.
Ancak ve nedense RTÜK son günü bekledi, o gün itiraz etti. Bu arada da itiraz sonucunu beklemeden talep edilen tazminatı yani 59 bin 550 TL'yi ödedi. Hem de avukatı Hamid Kayapınar'ın hesabına...
Bütün bu süreçler de RTÜK İnsan Kaynakları Daire Başkanı İnci Özkan, RTÜK Başkan Yardımcısı İlker Ilgın ve Üst Kurul Başkanı İlhan Yerlikaya'nın oluruyla yapıldı. İşin asıl ilginç yanı ise RTÜK 1.
Hukuk Müşaviri Ahmet Ziya Çalışkan'ın iptal kararı verilmeden önce veya sonra yaptıkları itirazda söz konusu kişinin, FETÖ-PDY terör örgütü iltisaklı, ilişkili ve şüphesi nedeniyle görevden çıkartılmış olduğunu mahkemeye bildirmemesi. Neden acaba?
RTÜK'ün kurumsallaşması ve eski hastalıklardan kurtulması için yeniden yapılanması gerekiyor. Bırakan özel TV'lere ceza yağdırmayı, 17-25 Aralık darbesinden sonra RTÜK yönetiminin özellikle FETÖ'cü Samanyolu TV dahil birçok televizyonun lisanslarının yenilenmesiyle ilgili verdiği kararlar ortada duruyor. Bu kararlara imza atan yöneticilerin birçoğu hâlâ oradaysa RTÜK'ten şikâyet etmenin anlamı var mı?

  YORUM YAP / YORUM OKU
MAHMUT ÖVÜR DİĞER YAZILARI
16 KAS
2017
FETÖ şüphelisine ödenen tazminat
14 KAS
2017
İyi Parti’nin ‘kötü’ adamları mı?
12 KAS
2017
CHP’yi dalgalandıran tartışma
11 KAS
2017
Asıl mesele vesayet ‘oda’ları
10 KAS
2017
CHP ve Sarraf davası
9 KAS
2017
Üçüncü dünya savaşı mı?
7 KAS
2017
AK Parti’de ‘konformizm’ kaygısı
5 KAS
2017
15 Temmuz ve Gezi
4 KAS
2017
OHAL neden kalkmıyor?
3 KAS
2017
FETÖ’nün ABD’deki stratejik aklı
2 KAS
2017
CHP’ye ‘faşist’ diyen CHP’liler
31 EKİ
2017
Akşener’in partisi ve ilk anket
29 EKİ
2017
Atatürk ve toplumsal uzlaşma
28 EKİ
2017
Uluslararası olmak Antalya’ya “iyi” gelmiş
27 EKİ
2017
Akşener’in üzerindeki o gölge
26 EKİ
2017
Akşener’in ‘ortaya karışık’ partisi
24 EKİ
2017
FETÖ, ABD için de tehlikeli mi?
22 EKİ
2017
Akşener’e CHP’den kimler gider?
21 EKİ
2017
Güneş’in CHP analizi ve nikâh meselesi
20 EKİ
2017
'Kefil olunca sormadım, şimdi neden sorayım'
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Süleyman Soylu: Kandil'e gidip oturacağız
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Zimbabve'de darbe oldu! Ordu yönetime el koydu
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Cumhurbaşkanı duyurdu, Başbakan gözaltında
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Tanzanya'da uçak düştü: 11 ölü
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Libya'da köle pazarı kuruluyor! Para karşılığında satılıyorlar
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Darbecilerin listesinde bulunan 3 general tahliye edildi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor
Ecdat yadigarı 114 yıldır kilise olarak kullanılıyor
Maden ocaklarında yeni dönem
Maden ocaklarında yeni dönem
Ekmek fiyatı açıklandı! 200 gram ekmek 1 liradan satılacak
Ekmek fiyatı açıklandı! 200 gram ekmek 1 liradan satılacak
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
FETÖ'cü Enes Kanter - LeBron James kavgası büyüyor
David Alaba: Galatasaray taraftarı olarak yetiştim
David Alaba: Galatasaray taraftarı olarak yetiştim
Sanat merkezi kundakçısına hapis cezası
Sanat merkezi kundakçısına hapis cezası
Soğuk havalarda çiçek bakımı
Soğuk havalarda çiçek bakımı
Tarihi hamam onarılmayı bekliyor
Tarihi hamam onarılmayı bekliyor
Sonbaharın renkleri büyülüyor
Sonbaharın renkleri büyülüyor
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi ?
Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi ?
Dünya Kupası'nda torbalar belirlendi
Dünya Kupası'nda torbalar belirlendi
Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'
Akrabası terörist başı Gülen'i savundu: 'Hoca efendi de'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English