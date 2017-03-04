FETÖ şüphelisi 12 kişi gözaltına alındı

Bolu'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden 12'si gözaltına alındı.

Bolu'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 16 kişiden 12'si gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bolu merkezli İstanbul, Ankara, Samsun, Bursa ve Düzce'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri eş zamanlı operasyon yaptı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında esnaf, yönetici ve işadamlarının olduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda kitap kaset ve dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların arasında, FETÖ operasyonunda tutuklanan Bolu Belediyesi eski İmar Müdürü Settar T.'nin eşi, Karacasu'da bulunan bir otelin eski sahibi ve oğlu, Bolu'da bir turizm taşımacılık şirketinin ortağının da bulunduğu belirtildi. Gözaltındaki şahısların bazılarının örgütün haberleşme programı 'By Lock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Operasyonların tüm hızıyla devam edeceği ifade edildi.

(Faruk Çidem / İHA)