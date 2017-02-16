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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

FETÖ şüphelisi karı koca, Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı. Gözaltına alınan çift ve aileye organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 organizatör ve hudut kapısında illegal geçişlere para karşılığında göz yuman bir polis tutuklandı.

FETÖ şüphelisi karı koca, Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isterken yakalandı. Gözaltına alınan çift ve aileye organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 organizatör ve hudut kapısında illegal geçişlere para karşılığında göz yuman bir polis tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Dilek S.(43) ve eşi doktor Erol S.(46) İpsala Kara Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalandı.

PASAPORTLARINDA ZAYİ KAYDI BULUNUYORDU, GÜMRÜK POLİSİ GÖZ YUMDU
Çiftin, pasaportlarında zayi kaydı bulunmasına rağmen İpsala Kara Hudut Kapısı'ndan Yunanistan'a çıkış yapmak istediği tespit edilirken, şahısları otomobili ile hudut kapısından çıkarmaya çalışan emekli öğretmen Bilgin A. ve illegal çıkış yapacak şüphelilerin çıkış işlemlerinde kendilerine yardımcı olan ve aracılık ettiği tespit edilen İpsala Hudut Kapısı'nda görevli polis memuru Mustafa K., Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Söz konusu ailenin yanında bulunan yaşı küçük kız ve erkek çocuklarının ise yakınlarına teslim edilmek üzere kontrol altına alındığı bildirildi.

24 SAAT ÖNCE BAŞKA BİR FETÖ'CÜYÜ GEÇİRDİ
İpsala Kara Hudut Kapısı'nda görevli 25 yıllık polis memuru Mustafa K. ve emekli öğretmen Bilgin A.'nın, polis ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda İzmir'de yürüttüğü faaliyetler nedeniyle FETÖ/PDY'den aranması olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan bir kadının illegal yollarla Yunanistan'a çıkışını sağlandığı ortaya çıktı. Emekli öğretmen Bilgin A.'nın yine aracıyla Yunanistan'a geçiş yaptığı ve yanında yolcu olarak bulunan kadının FETÖ'den aranması olduğu ancak gümrük polisi Mustafa K. tarafından para karşılığında geçişine göz yumduğu tespit edildi.

DİĞER ORGANİZATÖR AVCI KULÜBESİNDE YAKALANDI
Edirne Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalarda, FETÖ/PDY şüphelisi şahısları illegal yollardan yurt dışına çıkaran şebeke içerisinde yer alan ve İpsala Sınır Kapısı'ndaki söz konusu olayın organizatörü konumunda olduğu tespit edilen Sinan I. (32) isimli şüpheli, Edirne Karaağaç Mahallesi yakınlarında Meriç Nehri ortasında bulunan 'Güme' olarak tabir edilen avcı kulübesinde yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen organizatör, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine kondu.

İLLEGAL HİZMETİN BEDELİ 20 BİN EURO
FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü üyesi olan ve aranmaları bulunan şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen emekli öğretmen Bilgin A., Sinan I. ve sınır kapısında illegal geçişlere göz yuman 25 yıllık polisi memuru Mustafa K.'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü için dernek çalışmalarında bulunmuş Dilek S. ve doktor eşi Erol S.'nin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçişini sağlamak için toplam 20 bin Euro para aldıkları bildirildi.

"OPERASYONEL ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"
Edirne Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde, illegal yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şahıslara ve bu şahısları yurt dışına kaçırmaya çalışan suç örgütlerine yönelik planlı, projeli ve operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.
(Koray Ustabaşı / İHA)
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