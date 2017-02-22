FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan 8 polis tutuklandı

Şanlıurfa'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 polisten 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 polisten 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şubatta 28 polis gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan polislerden 11'i adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan polislerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

