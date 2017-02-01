01.02.2017 10:33 FETÖ soruşturmasında 8 askere tutuklama

Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep'te FETÖ soruşturmasında aralarında binbaşı, yüzbaşı ve teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na yönelik yapılan FETÖ operasyonu kapsamında aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen 9 kişiden 8'i tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "5 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) Silahlı Terör Örgütü mensuplarınca, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs ve ayrıca bu örgüte üyelik suçlarından, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve devam eden soruşturmalar neticesinde Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 8'i sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince üzerilerine atılı suçlardan dolayı tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştır" denildi.



