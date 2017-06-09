FETÖ soruşturmasında 17 tutuklama

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 17'si tutuklandı.
Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 26 kişiden 17'si tutuklandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 26 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çarşamba günü Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 26 kişi yakalanmıştı. (Hayati Kanat /İHA)
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