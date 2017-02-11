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FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası
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FETÖ silah şirketi satın aldı iddiası

Güney Afrika'da faaliyet gösteren silah şirketi Milkor'un Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup iş adamları tarafından satın alındığı öğrenildi.

Güney Afrika'da faaliyet gösteren silah şirketi Milkor'un Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkisinin ortaya çıkması ülkede tartışmalara neden oldu.

FETÖ BAĞLANTILI İŞADAMLARI ŞİRKETİ SATIN ALDI

Güney Afrika yerel basını, FETÖ bağlantılı Güney Afrika-Türk İş Adamları Derneği üyesi Serhat Bayoğlu ile derneğin eski başkanı kardeşi Vuslat Bayoğlu'nun ülkedeki Milkor Zırhlı Araçlar Şirketini satın aldığını yazdı.

SATIŞTAN HÜKÜMET HABERDAR DEĞİL

"The City Press" gazetesi, yerel dilde yayın yapan "Rapport" gazetesine dayandırdığı haberde Güney Afrika hükümetinin, şirketin satışından haberdar olmadığını ileri sürdü. Gazete, şirketin Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesine (NCACC) kayıtlı olmadığı bilgisini paylaştı.

Savunma haberleri sitesi "defenceWeb"in editörü Guy Martin de "En son Milkor'un hala zırhlı araçlar bölümünü NCACC'ye kaydettirmeye çalıştığını duyduk. Şirket kayıtlı değilse, NCACC'nin pazarlama izni olmadan zırhlı araçlar için reklam vermekten ağır bir ceza alabilir." ifadelerini kullandı.

"ŞİRKETİN TİCARİ KAYDI ASKIYA ALINABİLİR"

Güney Afrika Savunma İzleme Komitesinden Helmod Romer Heitmen, iddialarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Milkor Zırhlı Araçlar firması ile ilgili iddiaların kanıtlanması durumunda şirketin ticari kaydı askıya alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

KAYYUM GÜNDEMDE

Herhangi bir reklamda şirketin adına rastlamadığına işaret eden Heitman, "Bunu söyleyenler, şirketten ziyade satışa çıkarılan araçlardan söz ediyor olabilir. Hükümetin, çalışanların durumunu da gözden geçirmesi gerekecek. Böylece şirketin çalışanlarını ve müşterilerini korumak için kayyum atanması gündeme gelebilir." diye konuştu.

Heitman ayrıca, şirketin M40 milimetrelik bomba atar silahlar ihraç etme iznine sahip olduğunu savundu ve Güney Afrika'da Milkor adını taşıyan tek bir şirket bulunduğu bilgisini verdi.

ŞİRKET GEÇEN YIL FETÖ'YE GEÇTİ

Güney Afrika medyasında yer alan haberlerde, şirketin geçen yıl FETÖ'nün uzantısı Güney Afrika-Türk İşadamları Derneği üyesi Serhat Bayoğlu ile kardeşi Vuslat Bayoğlu'nun yatırım şirketi tarafından satın alındığı belirtilmişti. Haberlerde, hükümetin satıştan haberdar olmadığı ve firmanın NCACC'ye kayıtlı olmadığına yer verilmişti.

NCACC Başkanı Jeff Radebe ise iddialarla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.
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