01.02.2017 16:39 FETÖ şiirlerinin bestecisi tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in şiirlerini besteleyen bir kişinin de bulunduğu öğrenildi. Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar arasında terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in şiirlerini besteleyen bir kişinin de bulunduğu öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından görevden uzaklaştırılan çeşitli rütbelerdeki askeri personeller O.A., H.N, A.B., M.K., E.Ç., S.Y., İ.B., İnfaz Koruma Memurları H.A., A.M.O. ve Zabıt Katibi C.E. , Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Baş Müfettişi L.M., Döşemealtı Belediyesinde görevli İ.K ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan M.Ç. gözaltına alındı.

Başmüfettiş L.M.'nin görevliyken gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası emekliye ayrıldığı, FETÖ/PDY örgütü içerisinde etkin görevde bulunduğu, görevi başındayken görevlendirildiği şirketlerden memuriyetinin imkan ve nüfuzunu kullanarak örgüt adına ayni/nakdi yardım talebinde bulunduğu belirlendi.

OHAL Kapsamında Kanun Hükmünde Kararnameler ile kapatılan özel okullarda 30 yıl boyunca çalışan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrası emekli olan M.Ç.'nin ise örgüt lideri Fethulah Gülen'in şiirlerini bestelediği tespit edildi. Şüphelilerden İ.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken 12 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



