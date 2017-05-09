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FETÖ sanıklarına ceza yağdı
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FETÖ sanıklarına ceza yağdı

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve çoğunluğu iş adamı olan sanıklara mahkemeden ceza yağdı. Mahkeme 10 sanığa toplamda 118 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Afyonkarahisar'da görülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan ve çoğunluğu iş adamı olan sanıklara mahkemeden ceza yağdı. Mahkeme 10 sanığa toplamda 118 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada yargılanan iş adamı, esnaf ve diş hekimi olan sanıklara adeta ceza yağdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi açılan davada 3 tutuksuz, 7'si tutuklu olmak üzere toplamda yargılanan 10 sanık bugün son kez hâkim karşısına çıktı. Davada iş adamı Ali Acar, diş hekimi Celallettin Soner ve M.K., tutuksuz yargılanırken, Acar ve Soner hakkında hapis cezası verilince şahıslar tutuklandı. Sanıkların silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı davada zanlılar ve avukatları suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istediler. Mahkeme iş adamı M.K.'nin beraat talebini kabul ederken diğer zanlılara ise 9-12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Hapis cezası alan sanıklar ve aldıkları cezalar ise şöyle oldu:
Ahmet Acar, Ali Acar ve Celalettin Soner 10 yıl 6 ay, Ahmet Genelioğlu, Mehmet Çarkgil, Bülent Şahin, Mehmet Taner, Niyazi Diler ve Ramazan Özçelik 12 yıl 9 ay, Kamil Türe ise 9 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme sanıklara toplamda 118 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
Mahkemenin ardından tutuksuz sanıklara Ali Acar ve Celallettin Soner'de tutuklanarak diğer sanıklar ile birlikte cezaevine gönderildi.
(Gökten Ceylan /İHA)

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