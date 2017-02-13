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FETÖ sanığından 'itaat et kurtul' yanıtı
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FETÖ sanığından 'itaat et kurtul' yanıtı

Gaziantep'te öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası açılan 66'sı tutuklu 150 sanığın yargılandığı dava yarına bırakıldı.

Gaziantep'te öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonu sonrası açılan 66'sı tutuklu 150 sanığın yargılandığı dava yarına bırakıldı.
Duruşmada dinlenen tutuklu sanık A.A.B., yasal olmayan uygulamalarla ilgili neden ikaz etmediğini soran hakime, "Nedenini sorduğumuzda, bize 'itaat et, kurtul' denilirdi" cevabını verdi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde özel olarak hazırlanan salonda 66'sı tutuklu toplam 150 sanığın yargılandığı FETÖ davasında zaman yetmedi. Sabah saatlerinde başlayan duruşma, öğle arasının ardından akşam saat 19.00'a kadar devam etti. İlk olarak itirafçıları dinleyen mahkeme, tüm sanıkların ifadesini almaya çalıştı. Akşam saatlerine kadar süren duruşmada süre yetmeyince dava yarına bırakıldı. İtirafçıların dinlenmesinin ardından söz alan sanıklardan A.Ö., itirafçıların iftiracı olduğunu ileri sürdü. Hakkındaki iddiaları yalanlayan A.Ö, "Ben sadece sendika üyesiydim. Sendikanın cemaat ve Fetullah Gülen ile bir bağı olduğunu bilmiyordum. Örgütün üyesi ya da sempatizanı değilim" dedi.
İtirafçı olarak dinlenen sanıklara tepki gösteren A.Ö, "Bunlar itirafçı değil iftiracıdır. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kendi memuriyetlerini kurtarmak için bize iftira atıyorlar" diye konuştu.
7 aydır cezaevinde olan A.Ö, ByLock kullanmadığını belirterek, "Evimde bulunan kitaplar, içeriği dini bilgilerin olduğu kitaplardır. Yasaklı kitaplar değiller. Sadece yayınevleri, darbe girişiminden sonra yasaklı olan kitaplardır. Ben yayınevlerinin yasaklı olduğunu sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.

"ASKER ÇOCUKLARINA ÖZEL DERS VERİRDİM"
Öğretmen olan tutuklu sanık A.A.B. ise, yapının asker üyelerinin çocuklarına özel ders verdiğini anlattı. FETÖ yapılanması ile ilk olarak 2001 yılında Kahramanmaraş'ta kayıt olduğu dershanede tanıştığını belirten A.A.B, "Konya'da örgütün jandarma yapılanmasıyla tanıştım. Jandarmaların çocuklarına özel dersler veriliyordu. Ben de ders verdim. Bu jandarmalar kaldığımız eve tek tek sivil olarak gelirlerdi. Sohbetlere o şekilde katılırlardı" şeklinde konuştu.

"İTAAT ET, KURTUL"
Hakim, ByLock uygulamasını 2014 yılında kısa bir süre kullandığını söyleyen A.A.B'ye uygulamayı kendisine öneren kişiye neden itiraz etmediğini sordu. A.A.B, hakimin sorusuna, "Yapılanma içerisinde itiraz etme şansımız yoktu. Nedenini sorduğumuz da bize, 'Soru sorma, denileni yap, itaat et, kurtul' denilirdi" cevabını verdi.
A.A.B, ByLock'ta ne tür yazışmaların yapıldığının sorulması üzerine ise, "Cemaat üyeleri ByLock'tan gördüğü rüyaları yazardı. Bunları bizi motive etmek için yazıyorlardı" diye konuştu.
Sanık üzerine atılı bulunan tüm suçlamaları reddederek, 2015 yılında atandığı Gaziantep'te örgüt ile tüm bağlarını kopardığını söyledi.
Toplam 150 sanığın katıldığı duruşmaya yarın sabah saatlerinden itibaren devam edilecek.
(Orhan Erkılıç /İHA)
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