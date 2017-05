FETÖ sanığına iletilmek üzere yazılan not ele geçirildi

FETÖ soruşturması kapsamında Osmangazi Üniversitesi yapılanması içerisinde yer alan tutuklu sanığın, farklı koğuşta kalan FETÖ sanığına yazdığı not ele geçirildi. Notta, 'Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz' ifadeleri yer aldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik soruşturma bugün başladı. Haklarında dava açılan 26'sı tutuklu 35 sanığın yargılanması sırasında cezaevi yetkilileri tarafından ele geçirilen not dikkat çekti. Mahkeme Başkanı tarafından okunan notta, "Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz. İmtihan sertleşiyor, gerekirse kalan ömrümüzü burada geçireceğiz. Sadakat testinden geçiyoruz. Haftaya salı mahkememiz var. O mahkemeye gideceğiz. En azından adamlık görsünler" ifadeleri yer aldı. Sanıklardan Hüseyin Uğur Yazıcı is, notu kendisinin yazdığını itiraf etti. Mahkeme heyeti sanık Yazıcı'nın notunu kayda geçirerek, diğer sanıklardan savunma yapmalarını istedi.

Öte yandan, duruşma sanıkların yaptıkları savunmalar ile devam ediyor.