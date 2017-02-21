FETÖ sanığı: 'Eşimi aldattım, içki içtim'

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1. sınıf 2 emniyet müdürünün yargılanmasına başlanıldı.

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 1. sınıf 2 emniyet müdürünün yargılanmasına başlanıldı.

Darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mustafa Ormancı, İzmir'de gözaltına alınan Mustafa Özefe'nin yargılanmasına Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar, avukatlar ve yakınları katıldı.

Duruşmada ifade veren Mustafa Özefe, Bylock programını kullanmadığını söyledi. Altı aydır tutuklu olduğunu ifade eden Özer, "İddianamenin neresinde silahlı terör örgütünün neresinde eylem yapılmasını istediğime dair nerede delil vardır. Hakkımda Bylock çıktısı vardır. 26 Ağustos 2016 tarihinde program üzerinden yapılan sorgulama üzerine Bylock kullandığım iddia edilmiştir. Başka pozisyonlarda aynı dosyada olan kişiler tutuksuz yargılanmıştır. 6 aydır tutukluyum. Ben Bylock kullanmadım. Tanımıyorum. Belirtilen numara benim adıma kayıtlıdır. Eşim kullanır, zaman zaman ben kullanırım. Biri ilköğretim diğeri lise de okuyanla birlikte 4 çocuğum var. Emekli maaşım yarıya indirilmiştir. Çalışıp aileme yardım etmem gerek. 6 aydır ailemle ayrıyım. İlk karnesini alan kızım cezaevine getirdi ve 'Neden karne almama gelmedin' dedi. Lisede okuyan kızımın ilik yetmezliği hastalığı vardır. Bundan dolayı yanında olmak gerek" dedi.



"EŞİMİ ALDATTIM, İÇKİ İÇTİM"

"İlkokul bitirmiş şarlatanın arkasından gitmedim, örgüte yakın olsaydım emniyet müdürü olurdum diyen Mustafa Ormancı, "Bir vatan haini olarak çıkarılmamdan dolayı büyük bir üzüntü duyuyorum" dedi. 2015 Mayıs ayında emekli olduğunu hatırlatan Ormancı, "Vazifemi yaptığım süreci önderim Mustafa Kemal Atatürk olmuşumdur. İlk okulu bitirmiş bir şarlatanın emrine uyacak bir aciz olmadım. Devleti yönetenlerin bir ara methiyeler düzdüğü vatan haini olan adını bile ağzıma almak istemediğim o örgütün içinde olmadım. O alçak ve şerefsizlere yakın olsaydım emniyet müdürü olurdum. Onlara yakın olsaydım kızağa çekilmezdim. Biraz çapkın bir kişiydim. Benim bu yönümü Eskişehir'de görev yapanlar bu huyumu bilir. Benim bunlara yakın olduğumu biri çıkıp kanıtlasın cezaevinde intihar ederim. Verdiğiniz ceza umurumda olmaz. Eşim dini vecibelerini yerine getiren bir kadın, ben onu başka kadınlarla aldattım, içki içtim. Eşim cezaevine geldi. Bana 'bu senin son şansın, tövbe et' dedi. Ben tövbe ettim. Bana bu alçak suçu layık görenleri Allah'a havale ediyorum. Telefona bir kaç program indirdim. Burada kadınlarla konuşuyordum. Bylock programını kullanmadım. Kullansam açıklıkla söylerim. Bank Asya ile hiç bir hesabım yok. Oğlum Bosna Hersek'te üniversite okudu. Orada okula giderken, yatay geçişle Turgut Özal Üniversitesine geçti. Oğlumun Bank Asya'dan hesap açtı. Oraya para attık. Benim Bank Asya'ya açılmış bir hesabım yok. Çocuklarımın eğitim masraflarını karşılamak için üzerime kıyafet dahi almadım. İddianamede 19 tane HTS kayıtları var. Bunlar komşular ve meslektaşlarım. Ben ne yapmışım da bu terör örgütü üyesi olmuşum. Ülkenin hakkını ona peşkeş çekenler ortalıkta dolaşırken ben onlara yaklaşmayın diyen biri olarak cezaevinde ölümü bekliyorum. Yargılanarak aklanmayı istiyorum. Oğlum üniversite sınavına girecek. Eşim açığa alındı. Öncelikle sağlığım için cezaevinde ölmek istemiyorum. Devletimin verdiği cezaya boynum kıldan ince. Tanımadığım onca adamla birlikteyiz. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde ifadesini verdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Ormancı'yı Adli Tıp Kurumuna sevk ederek cezaevinde hayatını sürdürüp sürdürülememesinin belirlenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı resmî kurumlara yazılan yazıların beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(Aydın Sarıoğlu / İHA)