14.02.2017 12:20 FETÖ sanığı: 'Eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye edin'

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 11 sanığın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanırken, bir şüpheli, hakime 'Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum' dedi. Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 11 sanığın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanırken, bir şüpheli, hakime "Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi.

Eşiyle birlikte yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski öğretmen A. K. (45) ile tutuksuz yargılanan ev hanımı eşi T.K. da (38) ilk kez hakim karşısına çıktı. A.K., ifadesinde, "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, A.K.'nin tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

(Hüseyin Efe / İHA)

