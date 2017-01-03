03.01.2017 13:22 FETÖ sanığı 25 öğretmen hakim karşısında

Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 25 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlanıldı. Eskişehir'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 25 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlanıldı.



15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan yargılanan 13'ü tutuklu 25 öğretmenin yargılanmasına 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra yakınları ile avukatlar katıldı Duruşmada sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda gerçekleştiriliyor.



Mahkeme karşısında ifade veren sanıklar suçlamaları kabul etmedi. İfade veren tutuklu sanık Ali Sedat Ç., suçsuz olduğunu belirterek, "20 Ekim tarihinden beri tutukluyum. 19 yıllık öğretmenim. Öğrencilerimi en iyi şekilde yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aktif Eğitim Sendikasına üye olduğum için suçlanıyorum. Sendikaya üye olmam sanki terör örgütüne üye olmam gibi düşünülüyor. 15 Temmuz sonrası gördüğüm haberler sonrası sendikadan istifa ettim. Bu sendika 2014 yılında kurulmuş ve her türlü kontrolü devlet tarafından yapılmıştır. Devlet tarafından sendikaya üyelik aidatlarım da ödenmiştir. Yine aynı devlet sendikaya üye olduğum için beni suçlamaktadır. Bank Asya'ya hesap açtım. Kızımı 2007 yılında Lale Kolejine kayıt yaptırırken Bank Asya ile çalıştıkları için okul harcını o bankaya yatırmam istendi. Daha sonraki yıllarda kart bedeli olmaması ve çeşitli avantajlar sundukları için banka kartı da aldım. Sonrasında da yatırım hesabı açtırdım. Terör örgütüne üye değilim. FETÖ oluşumunu ve darbe girişimini lanetliyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum" dedi.



Tutuklu bir diğer sanık Atilla Y ise, suçlamaları kabul etmeyerek, ifadesinde kendisini şöyle savundu:



"Eğitimciler Derneği'ne üyeydim. Dernek binası Emniyet Müdürlüğü ve Valilik binasının karşı sokağındadır. Üye olurken bir suç olduğu belirtilmemiş ve gerekli izinleri alınarak açılmıştı. 1996 yılında göreve başladım. Derneğin FETÖ ile bağlantısının olduğunu bilmiyordum. Bazı etkinliklerine çeşitli mülki amirler de katılmıştır. Bank Asya'da birikimimiz vardı. Banka da zamanında gerekli izinler verilerek açılmış bir bankadır. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.



Duruşmada gün boyunca diğer sanıklar ifadelerini vermeye devam edecek.

