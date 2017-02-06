06.02.2017 17:40 FETÖ/PDY soruşturmasında 24 tutuklama

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 35 kişiden 24'ü tutuklandı. Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 35 kişiden 24'ü tutuklandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 28 Ocak 2017 tarihinde Muş merkezli 17 ilde eş zamanlı ve planlı olarak FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "15 Temmuz darbe teşebbüsü akşamında polislere ByLock programı üzerinde 'askere direnmeyin, meslektaşlarınızı saf dışı bırakın' talimatı verdikleri tespit edilen, Muş ilinde görev yapan emniyet mensuplarından sorumlu 4 sözde mahrem imamıyla birlikte mahrem imamlarla ByLock-Eagle programları üzerinden görüştükleri tespit edilen ve hepsi KHK ile ihraç edilen 18 eski emniyet personeli ile 6 FETÖ/PDY terör örgütünün sözde mahrem imamı olmak üzere toplamda 24 şahıs tutuklandı. Adli makamlara çıkartılan 4 şahıs adli kontrol kararı ile serbest kalırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlanarak savcılıktan serbest bırakıldı" denildi.

(Nejdet Armağan / İHA)

