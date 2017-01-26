FETÖ, Ordu'da CHP'yi desteklemiş

Ordu'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları ve mahkemelerde görülen dava kapsamında ifade veren şüpheli ve sanıklar, 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'yi desteklediklerini itiraf ettiler.

Ordu'da sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmaları ve mahkemelerde görülen dava kapsamında ifade veren şüpheli ve sanıklar, 30 Mart yerel seçimlerinde CHP'yi desteklediklerini itiraf ettiler.

Ordu'da FETÖ/PDY davasında tutuklu olarak yargılanan H.B.'nın Cumhuriyet Savcılığında verdiği ifade FETÖ'nün yerel seçimlerde CHP'yi desteklediğini ortaya çıkardı. Aslen Malatyalı olan H.B., Ordu Cumhuriyet Savcılığındaki sorgusunda, 2000 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesine başladığını, örgüt ile 2005 yılında aynı sınıfta öğrenim gören bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını belirtti. Üniversiteyi bir yıl geç olarak 2006 yılında bitirdiğini anlatan H.B. ifadesinde, üniversiteyi bitirdikten sonra örgütün kendisine iş teklifi yaptığını ve kabul ettiğini belirtti. H.B., "Önce beni Artvin'in Borçka ilçesinde FEM Dershanesi kimya öğretmeni olarak gönderdiler. Bir süre sonra Ordu'da kimya öğretmenine ihtiyaç olduğunu belirterek Ordu ili teklifi yaptılar ve kabul ettim. Ordu FEM Dershanesi'nde zümre başkanı oldum" dedi.



BANKADAN KREDİ ÇEKİP BANK ASYA'YA YATIRMIŞLAR

17-25 Aralık 2013 olayının ardından dershanedeki öğrenci sayısının azaldığını ve iş yükünün hafiflediğini anlatan H.B., "İş yükünün hafiflemesiyle birlikte sohbetlere daha çok katılır oldum. 17-25 Aralık sürecinden sonra örgüt kendini sağlama almak istedi. Dershaneler Genel Müdürü olarak görev yapan M.Y., bizimle toplantı yaptı. Toplantıda, 'Bank Asya bizim kalemiz. Öncelikle Bank Asya'nın kurtarılması gerekiyor. Herkes üzerine düşeni yapsın' dedi. Sonra dershane müdürü R.V., bir ekonomi bankasının ismini vererek herkesin bu bankadan kredi çekerek Bank Asya'ya yatırmasını istedi. Benim maddi durumum olmadığı için kredi çekmedim. Ancak Bank Asya'da altın hesabım vardı. Örgütte herkes bu bankadan kredi çekip Bank Asya'ya yatırdı" itiraflarında bulundu.



"BÜYÜKŞEHİR SEÇİMİNDE CHP'Yİ DESTEKLEDİK"

İki çocuk babası olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten H.B., yerel seçimlerde örgütün çalışma sistemi hakkında da bilgiler verdi. H.B. ifadelerinde şu itiraflarda bulundu: "30 Mart seçimlerinden önce M.Y., R.V., E.A.Ö., biz öğretmenlerle toplantı yaptı. Toplantıda seçimden önce çalışmamızı, ailelerimizden, akrabalarımızdan herkesle görüşmemizi, bulundukları yerde AK Parti'nin karşısında en güçlü olan partiye oy vermemizi söylememizi istediler. Bunu yaparken de bir kişinin en az 10 kişiyi ikna etmemiz gerektiğini ilettiler. Hatta daha sonra arayıp kaç kişiyi ikna ettiğimizi sordular. Diğer öğretmen arkadaşlarımız gibi bende akrabalarımı arayıp bu yönde çalışma yaptım. Ayrıca bu şahıslar Ordu il merkezinde büyükşehir için CHP'ye, Altınordu için MHP'ye oy vermemizi söylediler."

Bu arada Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ş.K. da mahkemedeki savunmasında, büyükşehir seçimlerinde CHP adayına oy vermeleri konusunda telkin yapıldığını söyledi.

(Metin Akyürek/İHA)