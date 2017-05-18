FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinden 7'si tutuklandı.
Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinden 7'si tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Kanun Hükmündeki Kararname ile ihraç edilen 16 polis gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 16 şüphelinden 7'si tutuklanırken 9'u adli kontrol şartı ile serbest kaldı. (Kamil Can Kılıç /İHA)
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