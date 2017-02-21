FETÖ operasyonunda 54 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FÖTÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FÖTÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 kişi gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FÖTÖ-PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Serik ilçesi ve Isparta ilinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Serik Genç İşadamları Derneği olan ve FETÖ'ye finansal destek sağladığı ileri sürülen 21 kişi gözaltına alındı. Firari olan 3 kişiyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



ADIYAMAN MERKEZLİ OPERASYONDA 20 GÖZALTI

Adıyaman merkezli operasyonda İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Siirt illerinde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, daha önceden ihraç edilen Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğünden 14 kişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden 6 kişi olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.



VAN'DA FETÖ'NÜN MAHREM İMAMLARINA OPERASYON

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün "mahrem imamları" oldukları gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler.

