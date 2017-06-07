FETÖ operasyonunda 26 gözaltı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları belirlenen 32 kişiden 26'sı yakalandı.

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında "ByLock" kullandıkları belirlenen 32 kişiden 26'sı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyonun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi. FETÖ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün mesajlaşma programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğu iddia edilen 32 şahsa yönelik yapılan operasyonda 26'sının gözaltına alındığı bu şahıslardan 4'nün emniyetten serbest bırakıldığı 22'sinin ise işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 6 şahsın ise arandığı ifade edildi.

(Gökten Ceylan /İHA)