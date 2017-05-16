FETÖ operasyonunda 25 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Koza Özel Eğitim Hizmetleri Kültür Turizm Yemekçilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete yönelik operasyon düzenlendi. Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonlarda çoğunluğu öğretmen olan 25 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerin sorgusuna başlandı. (Ersoy Yalçın / İHA)
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