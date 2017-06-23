FETÖ operasyonunda 20 askere tutuklama

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konya merkezli 32 ilde askeri personele yönelik FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 65 kişiden 20'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Konya merkezli 32 ilde askeri personele yönelik FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 65 kişiden 20'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY ile mücadeleye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, itirafçı olan askerlerin ifadelerinin ardından 70 rütbeli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çıkarılan karar doğrultusunda Konya merkezli 32 ilde yapılan operasyonda 70 askerden 65'i gözaltına alındı. Şüpheliler arasında subay, astsubay, teğmen ve üsteğmen rütbelerinin de bulunduğu belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli subayların olduğu öğrenildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 şüpheliden 20'si tutuklanırken, 45'i yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

(Mustafa Beşer/İHA)