FETÖ operasyonunda 15 tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçtiğimiz hafta başında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 15'i tutuklandı. Bandırma Emniyet Müdürlüğü'nün Bandırma merkezli 8 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5'i kadın 20 kişi Emniyet'teki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i kadın 15 kişi tutuklandı. Tutuklanan B.B., E.B., A.K., M.B., I.K, Ö.F.U., I.K, V.K., E.A., H.S., C.A., R.S., O.Y., M.A., Ö.O Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (İbrahim Aldemir / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.