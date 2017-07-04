FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edilen 14 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor. (Ali Yıldız / İHA)
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