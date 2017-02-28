FETÖ operasyonunda 12 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 41 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri FETÖ/PDY'nin Alanya'daki yapılanmasına yönelik 13 Şubat'ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladığı şüphesiyle Alanya'daki bir yemek firmasının yöneticileriyle örgüte ait okulda çalışan öğretmenlerin de aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 41 kişi Alanya adliyeye sevk edildi.

'FETÖ üyesi olmak ve örgüt kapsamında faaliyetlerde bulunmak', 'Terör örgütüne finansal destekte bulunmak' suçlarından 12 kişi tutuklanırken 29 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

(Erdal Anak / İHA)