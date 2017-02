07.02.2017 10:46 FETÖ operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda by lock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bolu'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda by lock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 17 kişiden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrasında by lock kullandıkları gerekçesiyle Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 kişi ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcı 17 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ederken, şahıslardan Y.T, F.M, E.S, G.B, E.S, Y.Y, F.Ş, S.A, M.B. ve B.H. tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.