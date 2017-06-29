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'FETÖ operasyonu yapıyoruz' diyerek dolandırdılar
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'FETÖ operasyonu yapıyoruz' diyerek dolandırdılar

Çankırı'da dolandırıcılar 'FETÖ operasyonu yapıyoruz' adı altında bir vatandaşı kandırarak ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parasını dolandırdı.

Çankırı'da dolandırıcılar "FETÖ operasyonu yapıyoruz" adı altında bir vatandaşı kandırarak ziynet eşyalarını ve yüklü miktarda parasını dolandırdı.
Edinilen bilgilere göre, S.Ş. isimli bir vatandaşı arayarak kendisini 'Komiser Burak' olarak tanıtan dolandırıcı, S.Ş.'ye az önce bir kuyumcu soyulduğunu ve olay yerinde kendisinin kimlik bilgilerinin bulunduğunu söyledi. Dolandırıcı şahıs S.Ş.'ye bu olayın bir FETÖ soygunu olduğunu ve bu operasyon kapsamında evinde bulunan ziynet eşyalarını kendilerine gönderecekleri görevli kişiye vermeleri gerektiğini söyledi. Kendisini 'Komiser Burak' olarak tanıtan dolandırıcıyı şaşkınlıkla dinleyen S.Ş., dolandırıcıya ilk anda ziynet eşyasının olmadığını söyleyerek karşı çıksa da dolandırıcının "Kızın devlet memuru, hayatını karartma" demesi üzerine korkarak söyleneni yerine getirdi. S.Ş. dolandırıcılar tarafından kapısına gönderilen sözde görevli kişiye evinde bulunan 20 bilezik, 70 adet çeyrek altın, 4 cumhuriyet altını, 1 adet set altın, 1 adet beşi bir yerde altını ve 13 bin TL parayı bir çanta içerisinde teslim etti. Ertesi gün S.Ş.'yi yeniden arayan dolandırıcılar, FETÖ operasyonunun yarım kalmaması için bankada bulunan 70 bin TL parasının da verecekleri IBAN numarasına yatırılması gerektiğini, aksi takdirde başlarının belaya gireceğini söyledi. Bunun üzerine korkan S.Ş. apar topar bankaya giderek parasını kendisine verilen hesaba yatırdı.
Korktuğu için olayı kimseye anlatmayan S.Ş., kızının kendisini aramasıyla dolandırıldığını fark etti. Bankadan telefonuna gelen bir mesaj üzerine olayı fark eden S.Ş.'nin kızı, annesi S.Ş.'yi arayarak durumu izah etmesiyle annesi dolandırıldığının farkına vararak, devam eden havale işlemlerine durdurma talebinde bulundu. E.K. isimli bir şahsın hesabına parasının 40 bin TL'si havale edilen S.Ş, kalanı için hesabına bloke koydurdu. S.Ş. ve yakınlarının şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ceyhun Doğan /İHA)

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