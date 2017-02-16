Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
FETÖ operasyonlarında 23 tutuklama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

FETÖ operasyonlarında 23 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda 23 kişi daha tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda 23 kişi daha tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında daha önce açığa alınan Isparta İş Kur İl Müdürü Hüseyin E.'nin de bulunduğu 9 şüpheli terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. 4 zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili firmalarda çalışıp işten ayrılmış gibi gösterilen kişilere işsizlik maaşı verdiği, aynı zamanda işbaşı eğitimi programı kapsamında örgütlü bağlantılı firmalarda çalışan ancak mevzuata aykırı şekilde kursiyer olarak gösterilen kişilere de 4 aylık süreçte günlük 50 lira ödeme yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı bylock kullandıkları da ortaya çıkarılmıştı.

BURSA
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçlarından şüphelilerin evlerinde ve avukatlık bürolarında arama yapıldı. Operasyon kapsamında H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin 9'unun bylock kullandığı, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları ve örgütün üst düzey kişileri ile görüşme yaptıkları tespit edildi. Avukatlar İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S., B.B., O.G., R.Y., E.K, M.Y., M.İ. tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADIYAMAN
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 23 öğretim görevlisi gözaltına alınmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden Adıyaman Üniversitesinde görev yapan ancak ihraç edilen 1 profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel, 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisini gözaltına almıştı.
Gözaltına alınan 23 kişiden 20'si adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 13 şahsı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, profesör M.G., yardımcı doçent M.Ç., araştırma görevlileri ve idari personeller B.G., İ.U., M.C., M.D., Ö.F.T. tutuklandı. Tutuklanan şahısların daha önceden üniversiteden ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Şelale değil kayalık!
Gebeliğin önündeki 10 engel
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
BBP'den referandum kararı!
BBP'den referandum kararı!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
İran'dan Erdoğan'ın sözlerine küstah yanıt!
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Gökçek'in olay olan paylaşımı 'Hayır diyorsunuz ama çok seveceksiniz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ' Katar, kara gün dostu olduğunu gösterdi. '
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
'Erdoğan'ı nar suyu ile zehirleyeceklerdi!'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Kamyon otomobilin üzerine devrildi
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Türkiye-Ukrayna arası uçuşlar yüzde 55 arttı
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Tütün ürünleri satış ve tüketim istatistikleri
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Çanakkale Savaşı'nın en acı hatırası
Şelale değil kayalık!
Şelale değil kayalık!
Gebeliğin önündeki 10 engel
Gebeliğin önündeki 10 engel
Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı
Yangını söndürmek için su bidonu fırlattı
Feci ölüm kamerada
Feci ölüm kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
Çocuğunu ve eşini rehin aldı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Yuvalarına kavuşacakları günü bekliyorlar
Yuvalarına kavuşacakları günü bekliyorlar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English