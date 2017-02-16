16.02.2017 14:37 FETÖ operasyonlarında 23 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda 23 kişi daha tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik devam eden operasyonlarda 23 kişi daha tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında daha önce açığa alınan Isparta İş Kur İl Müdürü Hüseyin E.'nin de bulunduğu 9 şüpheli terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. 4 zanlı savcılıktaki ifadesinin ardından 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili firmalarda çalışıp işten ayrılmış gibi gösterilen kişilere işsizlik maaşı verdiği, aynı zamanda işbaşı eğitimi programı kapsamında örgütlü bağlantılı firmalarda çalışan ancak mevzuata aykırı şekilde kursiyer olarak gösterilen kişilere de 4 aylık süreçte günlük 50 lira ödeme yaptıkları tespit edilmişti. Ayrıca şüphelilerin örgütün kriptolu mesajlaşma programı bylock kullandıkları da ortaya çıkarılmıştı.



BURSA

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Barosu'na kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütüne üye olmak ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçlarından şüphelilerin evlerinde ve avukatlık bürolarında arama yapıldı. Operasyon kapsamında H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin 9'unun bylock kullandığı, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları ve örgütün üst düzey kişileri ile görüşme yaptıkları tespit edildi. Avukatlar İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S., B.B., O.G., R.Y., E.K, M.Y., M.İ. tutuklanırken diğer 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ADIYAMAN

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli Elazığ, Batman, Antalya, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa ve Gaziantep'te yapılan operasyonda 23 öğretim görevlisi gözaltına alınmıştı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden Adıyaman Üniversitesinde görev yapan ancak ihraç edilen 1 profesör, 8 yardımcı doçent, 7 idari personel, 3 araştırma görevlisi ile halen görevde olan 4 araştırma görevlisini gözaltına almıştı.

Gözaltına alınan 23 kişiden 20'si adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahısların tamamı tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 13 şahsı adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, profesör M.G., yardımcı doçent M.Ç., araştırma görevlileri ve idari personeller B.G., İ.U., M.C., M.D., Ö.F.T. tutuklandı. Tutuklanan şahısların daha önceden üniversiteden ihraç edilen kişiler olduğu öğrenildi.



