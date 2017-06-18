FETÖ okulu ekonomik sıkıntıdan kapandı

Danimarka'da FETÖ'ye ait okullardan biri daha, ekonomik sıkıntı gerekçesiyle kapandı.
Danimarka'da FETÖ'ye ait okullardan biri daha, ekonomik sıkıntı gerekçesiyle kapandı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Berlingske'de yer alan habere göre, başkent Kopenhag'da faaliyet gösteren "Österbro Privatskole" okulu, 2016-2017 eğitim yılında kayıtlı olan 130 öğrenciden 33'ünün okuldan kaydını aldırması nedeniyle ekonomik sıkıntıya girmesi sonucu kapandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Danimarka'da faaliyet gösteren 14 FETÖ okulundan şimdiye kadar 4.'sünün kapandığına işaret edildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.