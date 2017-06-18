FETÖ okulu ekonomik sıkıntıdan kapandı

Danimarka'da FETÖ'ye ait okullardan biri daha, ekonomik sıkıntı gerekçesiyle kapandı.

Danimarka'da FETÖ'ye ait okullardan biri daha, ekonomik sıkıntı gerekçesiyle kapandı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Berlingske'de yer alan habere göre, başkent Kopenhag'da faaliyet gösteren "Österbro Privatskole" okulu, 2016-2017 eğitim yılında kayıtlı olan 130 öğrenciden 33'ünün okuldan kaydını aldırması nedeniyle ekonomik sıkıntıya girmesi sonucu kapandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Danimarka'da faaliyet gösteren 14 FETÖ okulundan şimdiye kadar 4.'sünün kapandığına işaret edildi.

