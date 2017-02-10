FETÖ'nün TSK yapılanmasında 9 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik 18 Ocak'ta operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında örgüt üyeliği tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 askeri personel adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(Tugay Saday / İHA)