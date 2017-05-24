FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik dev operasyon!

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına ilişkin haklarında yakalama kararı verilen 144 şüpheliden gözaltına alınanların sayısı 72'ye çıktı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 144 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce dün gerçekleştirilen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Devam eden operasyonlarda bugün gözaltına alınan şüphelilerin sayısının 72'ye çıktığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken diğer şüphelilerin yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Ayrıca emniyet tarafından dün operasyon ilişkin yapılan açıklamada "Haklarında işlem yapılan itirafçıların verdikleri ifadelerde isimleri geçen ve aynı zamanda 'ByLock' kullanıcısı olan örgütün sözde abilerinden oluşan, içlerinde profesör, avukat, savcı, öğretim görevlisi, emniyet mensubu, asker, öğretmen ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların bulunduğu 144 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bahse konu şahısların FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde yer aldıkları, çoğunluğunun 'ByLock' kullanıcısı olduğu, mahrem yapılanma içerisinde yer aldıkları, örgütün askeri yapılanmasında olan asker şahıslardan sorumlu oldukları, örgütte 'kripto' diye tabir edilen ve şu ana kadar deşifre edilmemiş kişiler oldukları, örgütü ait 'gaybubet' evleri denilen gizli evlerde kaldıkları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.