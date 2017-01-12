12.01.2017 14:18 FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Karabük merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişi gözaltına alındı. Karabük merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve erlerden oluşan 12 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince TSK içerisinde görev yapan ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanan örgüt mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde, Karabük merkezli İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılmış 5'i ise muvazzaf olan subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve erlerden oluşan M.T., B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M.Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U. isimli şahsılar gözaltına alındı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

(Yasin Erdem/İHA)

