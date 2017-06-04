FETÖ'nün Tokat il imamı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 'Tokat il imamı', 293 gün sonra Ankara'da yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "Tokat il imamı", 293 gün sonra Ankara'da yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "il imamı" olduğu iddiasıyla aranan Abdulkadir B.'nin Ankara'da saklandığı tespit edildi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak yaptıkları çalışmada Abdulkadir B.'yi üzerinde sahte kimlikle yakaladı. Tokat'a getirilen şahısın polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Abdulkadir B.'nin 2002-2012 arasında Konya, 2012'de kısa süre Nevşehir, 2014 Haziran ayından itibaren ise Tokat il imamı olarak görev yaptığı kaydedildi.

(Nurhan İçmez / İHA)