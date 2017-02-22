FETÖ'nün sözde şube imamları tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü'nün emniyet yapılanmasını deşifre etmeye yönelik çalışma başlatmıştı. Çalışma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasında bulunan ve çeşitli şubelerin sözde yöneticiliğini yaptığı iddia edilen 13 şüpheli belirlenerek yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından harekete geçen polis ekipleri, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Ankara ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlana 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari durumunda olan 5 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürerken, tutuklanan şüpheliler arasında örgütün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü sözde imamının da bulunduğu iddia edildi.

(Tugay Saday / İHA)