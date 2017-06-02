FETÖ'nün sözde emniyet imamı tutuklandı

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde emniyet imamı tutuklandı.

Antalya'da 5 yıldızlı otelde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde emniyet imamı tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde (KOM) komiser olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında KHK ile meslekten ihraç edilen S.B.'nin Kemer ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptığını belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün önce operasyon düzenledi. Operasyonla gözaltına alınan ve aynı zamanda FETÖ'nün sözde Antalya KOM imamı olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen S.B. emniyetteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Kaldığı otel odasındaki bir çantanın gizli bölmelerinde dijital materyaller, sahte kimlikler ve seyahat belgeleri de ele geçirilen S.B. adli makamlarca tutuklandı.

